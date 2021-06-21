Штормовое предупреждение на 22 июня объявлено в Свердловской области

По данным синоптиков 22 июня местами на территории Свердловской области ожидаются дожди и грозы, с порывами ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим предупреждение выпустило МЧС Свердловской области.
По данным метеорологических служб, во вторник 22 июня температура воздуха прогреется до +25 градусов днем и опустится до +14 ночью. Ожидается переменная облачность, ветер северный.
В ведомстве просят граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Там отметили, что в период непогоды возможны нарушения в работе на энергообъектах, автомобильного транспорта и дорожных служб.
Напомним, рекордное обмеление рек зафиксировано в Свердловской области в текущем летнем сезоне. Уровень воды снизился и в реке Тагил. Чтобы выяснить, что послужило причиной такого явления и чем это угрожает природе и тагильчанам, редакция TagilCity.ru пообщалась с экспертами.