TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Штормовое предупреждение на 22 июня объявлено в Свердловской области

21 июня 2021, 13:46
Фото: pixabay.com
Из-за надвигающихся на регион гроз и ливней, а также сильного ветра на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков 22 июня местами на территории Свердловской области ожидаются дожди и грозы, с порывами ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим предупреждение выпустило МЧС Свердловской области.

По данным метеорологических служб, во вторник 22 июня температура воздуха прогреется до +25 градусов днем и опустится до +14 ночью. Ожидается переменная облачность, ветер северный.

В ведомстве просят граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Там отметили, что в период непогоды возможны нарушения в работе на энергообъектах, автомобильного транспорта и дорожных служб.

Напомним, рекордное обмеление рек зафиксировано в Свердловской области в текущем летнем сезоне. Уровень воды снизился и в реке Тагил. Чтобы выяснить, что послужило причиной такого явления и чем это угрожает природе и тагильчанам, редакция TagilCity.ru пообщалась с экспертами.

Рекордное обмеление рек зафиксировано экспертами в Свердловской области
Узнать подробнее

#Штормовое предупреждение#Свердловская область#Дожди#Погода#Ветер#Гроза#Общество#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25