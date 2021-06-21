Штормовое предупреждение на 22 июня объявлено в Свердловской области

Напомним, рекордное обмеление рек зафиксировано в Свердловской области в текущем летнем сезоне. Уровень воды снизился и в реке Тагил. Чтобы выяснить, что послужило причиной такого явления и чем это угрожает природе и тагильчанам, редакция TagilCity.ru пообщалась с экспертами.