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Смог накрыл Уфу из-за горящего полигона ТКО

21 июня 2021, 09:31
Фото: Медиакорсеть
20 июня в поселке Новые Черкассы под Уфой загорелся мусорный полигон. Смог от пожара окутал весь город.

Произошел пожар на полигоне ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на площади 0,015 га. Общая площадь полигона 50 га. На месте работают силы и средства от МБУ Управление пожарной охраны» города Уфа — семь единиц техники, от обслуживающей организации — два бульдозера, от администрации города — две поливомоечные машины,цитирует «Медиакорсеть» сообщение МЧС Башкирии.

Ночью и утром в соцсетях появились сообщения от жителей Уфы с жалобами на едкий запах. Дым от пожара распространился над всем городом.

Напомним, на прошлой неделе редакция TagilCity.ru побывала в соседней Верхней Салде, где одной из проблем города также является местный полигон ТКО. По словам салдинцев, в теплое время года мусор нередко загорается, и едкий дым несет в сторону жилых домов.

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Кроме того, стоит отметить, что в этом году специалисты отмечают значительное обмеление водоемов в Свердловской области, которые нередко становятся источником воды для тушения пожаров.

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#Полигон#Пожар#Уфа#Общество
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