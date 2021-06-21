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Собака породы хаски спасена из канализационного колодца в Екатеринбурге

21 июня 2021, 03:43
Фото: 1Mediainvest.ru
В канализационный колодец упала чистопородная хаски на улице Рощинской вблизи дома № 29. Самостоятельно выбраться у неё не получалось. Девочка-подросток обнаружила собаку и вызвала зоозащитников.

Прибывших сотрудников ЗооСпаса девочка привела на пустырь, где на узенькой тропинке в земле среди зарослей виднелся открытый люк, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам сотрудников, заглянув туда, они увидели настоящую хаски, которая сидела на самом дне. Зоозащитники поняли, что собака потерялась и её, наверное, уже ищут.

Собаку вытащили из колодца с помощью верёвки, а потом она была отвезена в приют. В данный момент хозяева хаски нашлись и забрали её домой.

Напомним, 19 мая 2021 года в Нижнем Тагиле четверо студентов горно-металлургического колледжа вытащили из канализационного люка котёнка на улице Пархоменко. Как он там очутился — неизвестно. Студенты отмыли котёнка и назвали Егоркой.

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#Екатеринбург#Канализационный люк#Свердловская область#Зоозащитники#Собака#Хаски#Новости УрФО#Происшествия
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