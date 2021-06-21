Уральские медики получили награды за внутриутробную операцию на мозге ребёнка

Группа акушеров-гинекологов и нейрохирургов под руководством докторов Косовцовой из Екатеринбурга и Суфиянова из Тюмени за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека, награждена премией «Призвание». Уникальную внутриутробную операцию по лечению гидроцефалии у плода провели доктора,указано на официальном сайте «Первого канала».