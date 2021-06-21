Уральские медики получили награды за внутриутробную операцию на мозге ребёнка

Церемония награждения Альберта Суфианова и Натальи Косовцовой прошла в Москве. Награждение транслировалась на «Первом канале». Врачи стали обладателями премии «Призвание», сделав первую в России внутриутробную операцию ребенку с гидроцефалией.
Группа акушеров-гинекологов и нейрохирургов под руководством докторов Косовцовой из Екатеринбурга и Суфиянова из Тюмени за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека, награждена премией «Призвание». Уникальную внутриутробную операцию по лечению гидроцефалии у плода провели доктора,указано на официальном сайте «Первого канала».
Операция такого типа была проведена впервые в России и второй раз в мире. Беременность была доношена, у пациентки родился здоровый ребенок, уточняется на сайте «Первого канала».
Напомним, премии профессионального признания «Медицинский Олимп» были удостоены врачи из Нижнего Тагила. Премии вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.