Утвержден календарный план подготовки и проведения выборов в свердловское ЗакСО

В период с 20 июня до 30 июля 18.00 будет осуществлено выдвижение кандидатов и представление списков кандидатов. Агитационный период начнется с того дня, как в избирком будут представлены необходимые документы о кандидатах. Агитационный период закончится 17 сентября в 00.00. Осуществление предвыборной агитации на телеканалах, в печатных и сетевых изданиях возможно с 21 августа до 17 сентября 00.00. До 14 сентября разрешается публиковать в СМИ результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов и исследования, которые затрагивают выборы.