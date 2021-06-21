В онлайн-формате пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле из-за коронавируса

Общегородской праздник, назначенный на 26 июня, пройдет в онлайн-формате. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Решение было принято утром в понедельник, 21 июня.
Программа общегородского мероприятия будет опубликована позже, отметили в мэрии.
В рамках традиционного мероприятия на свежем воздухе должны были пройти спортивные и развлекательные мероприятия, а на главной городской сцене состояться выступление екатеринбургских и тагильских групп и диджеев.
Напомним, 21 июня о том, что в Свердловской области началась третья волна коронавируса заявил губернатор региона Евгений Куйвашев. Отменены выпускные в школах, фестиваль «Ночь музыки», общегородские выпускные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.