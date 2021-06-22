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27-летний узбек с крупной партией героина задержан в Екатеринбурге

22 июня 2021, 15:40
Фото: 1mediainvest.ru
Полицейские Екатеринбурга задержали 27-летнего неработающего жителя Узбекистана. У него было изъято полкилограмма героина, который предназначался для дальнейшего распространения.

Инцидент произошел в середине июня, когда наряд ППС патрулировал Верх-Исетский район, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Там стражи порядка увидели Hyundai Solaris. Поскольку в данном районе регулярно пытаются делать «закладки», экипаж решил проверить водителя.

Он нервничал, не мог внятно объяснить, что тут забыл. В руках держал телефон, на экране сотрудники заметили фото с расположением тайника в лесополосе,отметил инсайдер.

В результате была вызвана следственно-оперативная группа, которая нашла в указанном месте пакет с белым веществом, массой полкилограмма. Это оказался героин. Мужчина был взят под стражу. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свобод за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Напомним, 4 июня стало известно, что полицейские Екатеринбурга задержали молодого человека на велосипеде, который перевозил крупную партию наркотиков.

Велосипедист с крупной партией наркотиков задержан в Екатеринбурге
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