Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок

Фестиваль «Ночь музыки», который проходит в Екатеринбурге не будет отменен, его было решено перенести на неопределенный срок. Об этом рассказал 22 июня на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба Евгений Куйвашев.
Этот фестиваль — наше достояние. Речь о его отмене не ведется. Но, в связи со сложившейся ситуацией по росту заболевших COVID-19, решено перенести его на неопределенный срок. Когда он состоится, зависит от обстановки в целом, от ее стабилизации,заявил Евгений Куйвашев.
Условием для его проведения, губернатор считает лежит на обществе. То есть как быстро большинство населения сможет пройти вакцинацию, чтобы выработался коллективный иммунитет, тем скорее будет обозначена дата проведения фестиваля и других массовых мероприятий.
Напомним, накануне Евгений Куйвашев говорил об отмене фестиваля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.