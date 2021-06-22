Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок

Этот фестиваль — наше достояние. Речь о его отмене не ведется. Но, в связи со сложившейся ситуацией по росту заболевших COVID-19, решено перенести его на неопределенный срок. Когда он состоится, зависит от обстановки в целом, от ее стабилизации,заявил Евгений Куйвашев.