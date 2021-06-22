График работы неотложки установлен в Екатеринбурге из-за роста числа больных COVID-19

Напомним, в Нижнем Тагиле на прошлой неделе выросло количество человек, желающих поставить прививку от коронавирусной инфекции. 18 июня в поликлинику ЦГБ № 1 без предварительной записи пришли более 60 человек. Каждый из них был привит.