С начала июня 2021 года заболеваемость коронавирусом в Свердловской области начала расти. И если тогда число случаев, зарегистрированных за сутки, снизилось до отметки в 98, то уже на 22 июня это количество составляет не менее 170 человек.
На момент публикации статьи статистика коронавируса в Свердловской области показывает, что общее число заболевших в регионе составляет почти 92 тысячи человек, 85,7 тысячи вылечились, еще почти 3,7 тысячи — скончались.
Пока особых ограничений в Свердловской области в связи с коронавирусом не вводится. Власти заявляют, что жестких мер не планируется, но в данном случае все зависит от эпидемиологической обстановки.
На данный момент в регионе отменяются крупные массовые мероприятия. Так, к примеру, был отменен традиционный праздник Сабантуй. Также власти запретили проведение общегородского выпускного в Екатеринбурге. Их примеру последовал и Нижний Тагил. Также был отменен традиционный праздник в честь Дня молодежи, который должен был пройти 26 июня.
21 июня 2021 года губернатор Евгений Куйвашев заявил и об отмене фан-зоны на чемпионате ЕВРО-2020, который проходит на «Екатеринбург Арене». Отменился и знаменитый фестиваль «Ночь музыки». Напомним, в 2020 году он также не состоялся в очном формате из-за пандемии коронавируса.
Напомнил губернатор и о масочном режиме. По его словам, люди пренебрегают мерами безопасности.
Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих, рассказал губернатор.
В связи с этим он поручил возобновить работу контрольным группам, основной целью которых является контроль за соблюдением мер безопасности.
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом ухудшилась, вводить ограничения в Свердловской области не планируется.
По словам Павла Крекова, выходные или каникулы объявлять нет смысла, так как сейчас лето, а потому школьники, студенты и дети не посещают образовательные учреждения.
Мы не планируем вводить дополнительные каникулы. Но вузы имеют право перевести на дистант невакцинированных студентов с сентября. Я бы рекомендовал молодым людям задуматься о вакцинации, отметил Креков.
Рост заболеваемости коронавирусом начался не просто так. По мнению Павла Крекова, этому способствовали три причины.
Первая — это пренебрежение мерами предосторожности, в частности, ношением масок. Вторая — это то, что в течение полугода у переболевших снижается количество антител в крови. В результате появляется риск повторного заражения. Третьей причиной Креков назвал низкие темпы вакцинации.
По данным оперативного штаба, на 21 июня 2021 года число привитых свердловчан хотя бы одним компонентом вакцины составляет 551,9 тысячи человек (12,86% от населения региона). Полностью привиты 452 тысячи человек (10,54% от населения региона). В общей сложности врачами сделан один миллион прививок.
Таким образом, план по вакцинации выполнен только на 36,79%. Планируется привить в общей сложности 1,5 миллиона человек.
Кроме всего прочего в России зафиксированы новые штаммы коронавируса, которые считаются более заразными.
По словам врача-эпидемиолога Александра Соловьева, третья волна коронавируса в Свердловской области началась, когда появились новые штаммы.
Кроме того, во время первой волны граждане сидели дома и соблюдали максимальное количество ограничений, говорит Соловьев. При этом во время второй волны ограничения уже были не такими жесткими, но люди были насторожены.
Сейчас все изменилось. Мы все стали другими, и это очень серьезный фактор, который способствует быстрому распространению вируса. Изменился и стал сильнее и сам вирус, говорит эпидемиолог.
Он добавил, что если ранее в течение семи дней заболевший мог быть не заразным, то сейчас этот период сократился до двух-трех дней.
Креков заявляет, что начало третьей волны по коронавирусу приходится на июнь. Тогда медики зафиксировали рост заболеваемости в амбулаторном звене. На данный момент 4,5 тысячи человек проходят лечение на дому. За три недели цифра выросла в два раза.
Вице-губернатор также добавил, что волна более агрессивная и инфекция распространяется быстрее. В основном заражению подвергаются граждане 30-40 лет и болеют они тяжело.
Это люди, которые сидят в офисе. Пожилые более активно вакцинировались, относятся более внимательно к ограничениям, поэтому не так часто заражаются. Среднестатистический больной помолодел,заявил Креков.
У многих граждан возникает вопрос, коснутся ли ограничения по коронавирусу рабочих и школьников. Например, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям перевести не менее 30% коллектива на удаленную работу. В особенности это касается тех граждан, которые не сделали прививку от коронавируса.
При этом в Москве были объявлены «длинные выходные» с 12 по 20 июня в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой в городе. При этом ушли на них не все предприятия. Производства продолжили работу, а также магазины и компании, которые обеспечивают население товарами первой необходимости. Соответственно, не перестали работать аптеки, больницы и мастера по неотложным ремонтам (сантехники, электрики), а также компании по предоставлению финансовых услуг.
Больницы, поликлиники и образовательные учреждения также работали в привычном режиме. Не была отменена и сдача ЕГЭ.
При этом офисные работники перешли на удаленный формат работы.
Последние новости сообщают, что Собянин не стал продлевать выходные. Поэтому на данный момент все предприятия вернулись к привычному режиму работы.
В Свердловской области пока что подобных ограничений вводить не планируется. Однако напомним, что во многом это зависит от эпидемиологической обстановки. Возможно, если она ухудшится, то некоторые ограничения могут быть введены.
Пока в Москве длились выходные и люди ждали снятия ограничений по коронавирусу, в торговых центрах были закрыты детские игровые комнаты. Ограничения коснулись и фуд-кортов, так как там соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра сложно. А в рестораны, ночные клубы, дискотеки и караоке был возвращен режим работы до 23.00. Однако не запрещается продавать еду на вынос.
Причиной оперштаб Москвы называет то, что в ряде стран весной 2020 года заболеваемость увеличивалась как раз после посещения подобных мест, так как на вечеринках сложнее всего контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
В парках были закрыты аттракционы, запрещена работа детских и спортивных площадок, прокат велосипедов и лодок и так далее. Можно было только пройтись по улицам. В оперативном штабе отмечали, что за использование качелей и лавочек гражданам грозил штраф до 4 тысяч рублей.
Также переставал работать и московский зоопарк. Билеты тем, кто запланировал поездку туда именно в дни выходных, были продлены. Ими можно воспользоваться или вернуть.
Не стали власти ограничивать работу музеев, театров и кинотеатров. Однако при соблюдении ограничений — это 50%-ная наполняемость залов и обязательное соблюдение масочного режима.
В Свердловской области закрывать фуд-корты и другие развлекательные учреждения пока не планируется, но вот рестораны и кафе могут приостановить работу.
Дело в том, что Министерство агропромышленного комплекса разослало письма, в которых сказано, что руководители должны провести разъяснительные беседы с сотрудниками по поводу вакцинации от коронавируса. Однако официального документа пока нет.
Коллеги с настороженностью ожидают следующей недели, когда подобные меры будут предприняты. Сейчас начинают подготовительные мероприятия проводить, такие как сдача анализов на антитела у сотрудников, чтобы понять, кого придется прививать, рассказал президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарев.
В региональном оперативном штабе информацию подтвердили, но уточнили, что АПК просит работодателей уделить внимание соблюдению всех действующих профилактических мер в регионе. При этом они должны стимулировать своих сотрудников к прохождению вакцинации и информировать о возможных способах сдерживания распространения коронавируса.
Говорят, что третья волна коронавируса более агрессивная. Сейчас в Свердловской области активно разворачивают новые койки для пациентов, снова перепрофилируют больницы.
Так, 21 июня 2021 года Минздрав Свердловской области выпустил приказ, в котором указано, что число коек для больных COVID-19 будет увеличено почти на одну тысячу.
Так, новые места появились в госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге, а также в детской больнице № 8.
Появились новые койки и в других городах — Каменске-Уральском (80), в Карпинской центральной городской больнице (121), в больнице № 1 Нижнего Тагила (600), в Ревдинской городской больнице (150), в Ирбитской центральной городской больнице (150).
В общей сложности для пациентов развернуто 4437 коек.
Что касается новых штрафов, то ужесточать их на данный момент не планируется. Однако в городах вновь начнут проводиться рейды, в рамках которых будет проверяться, как соблюдаются меры безопасности от коронавируса. В таком случае, если гражданин не надевает маску в помещениях или общественном транспорте, то он может получить штраф. Его сумма колеблется от одной до 30 тысяч рублей.
Первая волна ограничений из-за коронавируса в 2020 году сказалась на работе уральских предпринимателей. В Екатеринбурге закрывались кофейни, ЧОПы, агентства по организации праздников. В результате сотни горожан остались без работы. По мнению опытных предпринимателей, для восстановления потребуется не один один год.
Однако президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью Е1 заявил, что предприниматели Свердловской области готовы к третьей волне коронавируса.
Он также отметил, что в регионе в целом выросли зарплаты. По его словам он составил около 3-3,5%.
На вопрос об ограничениях Беседин ответил, что надеется на объективность властей, а также учет прошлого опыта, когда в 2020 году все было закрыто. Тогда, по словам собеседника, удалось снизить заболеваемость, но экономика получила сильный удар. Однако он согласен с тем, что должны ужесточаться правила посещения ТЦ.
Можно не закрывать ТЦ. Это невозможно. Я против закрытия. Невозможно вести бизнес, когда тебя все время то закрывают, то открывают, рассказал Беседин.
В третью волну коронавируса, по мнению президента Уральской ТПП, первым пострадает туризм. Проблемой является то, что на дальний туризм вводятся ограничения, а ко внутреннему туризму туроператоры оказались не совсем готовы. Так, по словам Беседина, есть риск, что пострадают выездная туриндустрия, гостевой туризм, отельеры, гиды и переводчики.
Следующая категория, которая пострадает, по мнению Беседина — событийные предприниматели. Например, отмена «Ночи музыки» из-за коронавируса сказалась на работе большого количества предприятий, которые участвовали в подготовке фестиваля. То же самое касается и других мероприятий, которые пришлось отменить.
Следующая категория — это сфера питания. Беседин отмечает, что в период коронавируса общепит является местом, куда часто приходят проверяющие. И обусловлено это тем, что в закрытом помещении инфекция быстро распространяется. Поэтому в этом плане бизнесу придется столкнуться с некоторыми трудностями.
Что касается розничной торговли, то она, по словам Беседина, будет всегда востребована даже несмотря на то, что сегодня создано множество сервисов доставки и в период пандемии они приобрели большую популярность.
Также президент Уральской ТПП добавил, что бизнес не ожидает новых льгот от государства.
Несмотря на то, что третья волна коронавируса только началась в Свердловской области, эксперты уже строят прогнозы, когда она закончится. Так, эпидемиолог Александр Соловьев полагает, что пик заболеваемости придется на июль и август. А к новой волне COVID-19 пойдет уже к осени.
Однако он не берется утверждать, сколько именно продлится волна.
Для нас неожиданностью была и длительность второй — почти 10 недель. Судя по ситуации в других странах и уже в Москве, мы понимаем, что вопрос серьезный, поэтому здравоохранение максимально готовится, принимаются управленческие решения, связанные с ограничениями, говорит Соловьев.
Вице-губернатор Павел Креков в своих прогнозах более оптимистичен. Он уверен, что при активной вакцинации болезнь можно победить уже к концу 2020 года.
Мы победим пандемию, когда 60% взрослого населения привьется. Иногда даже страх становится двигателем процесса. Судя по тому, что происходит сейчас, многие люди поняли, что шутки плохи, и дело тут совсем не в закручивании гаек отдельными начальниками. Если мы еженедельно будем вакцинировать в пределах 100 тысяч человек (на такие темпы сможем выйти в ближайшее время), победа над пандемией будет вполне достижима, говорит Креков.
Он рассказал, что уже подходят к концу испытания, которые помогут решить вопрос о вакцинации детей. Так, если все пройдет успешно, то появится новая вакцина «Спутник Лайт» и в оборот она поступит уже с 25 июня. Вакцина является разовой и облегченной.
Прогнозировать какие-то конкретные вещи касательно коронавируса сложно. Даже эксперты в этом вопросе не берутся утверждать что-то конкретное. Однако одно утверждать все-таки можно — регион готовится к росту заболеваемости и развитию третьей волны. Поэтому каждый должен быть к ней максимально готовым и соблюдать меры безопасности.