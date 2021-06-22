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О худших опасениях в третью волну COVID-19 рассказал эксперт из Екатеринбурга

22 июня 2021, 09:02
Фото: 1Mediainvest.ru
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв рассказал о том, как проходит третья волна коронавируса, которая началась в мае 2021 года, чего от неё можно ожидать и как с нею бороться.

Подтверждаются худшие опасения, отмечает эксперт. Темпы прироста заболеваемости превышают темпы во время первых двух волн. Это говорит о том, что населению нужно готовиться к более серьёзному ухудшению, чем было в 2020 году. Меры, предпринятые год назад, сейчас не соблюдаются, народ находится в расслабленном состоянии, пишет Е1.

По словам Соловьёва, в медицине особых изменений не наблюдается. Новых препаратов не появилось, специальных форм и методов лечения — тоже. Сейчас медики надеются на то, что им хватит сил и ресурсов — ИВЛ, койки, лекарства, — чтобы пережить третью волну.

Соловьёв также сказал, что из-за нового штамма, который сейчас преобладает в стране, Россия представляет опасность для других стран, поэтому закрываться от Великобритании и Индии сейчас не имеет смысла, скорее закрываться должны от России.

Насчёт вакцин Соловьёв отметил, что вакцина действенна против штамма «дельта». Зарубежная вакцина «Pfizer» имеет эффективность немного выше 80%, а о «Спутнике» подобных данных пока нет. В данный момент от всего населения России привито только 12%, это около 524 тысяч человек.

Кроме того, Соловьёв добавил, что защиту от коронавируса большая часть переболевших сохранит от 8 до 12 месяцев. У некоторых иммунитет может снизиться через 3-4 месяца, у кого-то через 6-7, а у кого-то — через 8-9 месяцев. Риск заражения, риск тяжёлого заболевания и госпитализации в большинстве случаев снижается. Полностью избавиться от коронавируса можно лишь путём массовой вакцинации.

Помимо прочего, эксперт рассказал, что, как и вирус меняется, так и вакцины будут менять свой состав, чтобы сохранилась её эффективность, защищающая от заражения. Также предполагается создание вакцин, в составе которых будут содержаться несколько компонентов от разных штаммов.

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#Свердловская область#Пандемия#Вакцинация#Общество#Коронавирус#Эксперт#Коронавирус COVID-19
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