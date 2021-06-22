О худших опасениях в третью волну COVID-19 рассказал эксперт из Екатеринбурга

Подтверждаются худшие опасения, отмечает эксперт. Темпы прироста заболеваемости превышают темпы во время первых двух волн. Это говорит о том, что населению нужно готовиться к более серьёзному ухудшению, чем было в 2020 году. Меры, предпринятые год назад, сейчас не соблюдаются, народ находится в расслабленном состоянии, пишет Е1.