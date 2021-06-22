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О лишении премий за отказ от вакцинации рассказали сотрудники уральского «Мегамарта»

22 июня 2021, 07:47
Фото: 1Mediainvest.ru
Премий могут лишиться непривитые сотрудники торговой сети «Мегамарт». По словам одного из сотрудников тюменского филиала, дополнительные выплаты пойдут на оплату штрафов за то, что работники не поставили себе вакцину от COVID-19.

Сотрудники «Мегамарта» обратились в СМИ, отправив письмо и скриншот переписки с начальством, в которых говорится, что до 1 июля в Свердловской и Тюменской областях прививку от коронавируса должны поставить не менее 70% сотрудников, пишет «Ура.ру».

По словам анонимного источника, если нужное количество работников не вакцинируется, в таком случае могут начаться проверки. Пойдут штрафы, и магазины могут даже закрыть.

Напомним, в ближайшие недели в Свердловской области начнут обязательную вакцинацию сотрудников гостиниц, общепита и такси.

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#Тюменская область#Премии#Мегамарт#Свердловская область#Вакцинация#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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