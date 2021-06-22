О лишении премий за отказ от вакцинации рассказали сотрудники уральского «Мегамарта»

Сотрудники «Мегамарта» обратились в СМИ, отправив письмо и скриншот переписки с начальством, в которых говорится, что до 1 июля в Свердловской и Тюменской областях прививку от коронавируса должны поставить не менее 70% сотрудников, пишет «Ура.ру».