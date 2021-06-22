Опасения в третью волну и поощрения за вакцинацию. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле на выборы в Законодательное собрание Свердловской области будут принимать участие как уже известные горожанам политики, так и люди без политического прошлого. В специальном проекте TagilCity.ru можно ознакомиться с кандидатами и их публичными заявлениями, а также узнать о возможных кандидатах, которые еще не озвучили свои намерения баллотироваться, но могли бы претендовать на те или иные позиции.