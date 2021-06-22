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Опасения в третью волну и поощрения за вакцинацию. Итоги дня в Свердловской области

22 июня 2021, 17:27
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 22 июня.

В Нижнем Тагиле на выборы в Законодательное собрание Свердловской области будут принимать участие как уже известные горожанам политики, так и люди без политического прошлого. В специальном проекте TagilCity.ru можно ознакомиться с кандидатами и их публичными заявлениями, а также узнать о возможных кандидатах, которые еще не озвучили свои намерения баллотироваться, но могли бы претендовать на те или иные позиции.

Тагильский гамбит: редакция TagilCity.ru рассказывает о выборах в ЗакСО-2021
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Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал о том, чего можно ожидать от третьей волны коронавируса, и как с ней бороться. По мнению эксперта, темпы прироста заболеваемости превышают темпы во время первых двух волн, поэтому населению рекомендуется готовиться к более серьезному ухудшению, чем в 2020 году. Также из-за нового штамма Россия представляет опасность для других стран, а защиту от коронавируса после вакцинации большая часть переболевших сохранит от 8 до 12 месяцев.

О худших опасениях в третью волну COVID-19 рассказал эксперт из Екатеринбурга
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Власти Свердловской области пообещали дать жителям региона обязательный выходной на работе за вакцинацию от коронавируса. Данное решение может быть принято на крупных предприятиях и в бюджетных организациях. По словам вице-губернатора Павла Крекова, на данный момент в реанимациях «ковидных» госпиталей нет уже привитых зараженных. Это подтверждает эффективность вакцинации.

Выходной на работе за прививку от коронавируса обещают дать свердловчанам
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В Свердловской области для больных коронавирусом подготовлена почти тысяча дополнительных мест. В общей сложности в уральских больницах дополнительно открыто 954 койки. Это было сделано с целью обеспечения доступности медицинской помощи, а также из-за ухудшения эпидемиолгической обстановки. Дополнительные койки развернуты в Детской горбольнице № 8 Екатеринбурга, горбольнице Каменска-Уральского, первой горбольнице Нижнего Тагила и других.

Почти тысяча коек для больных COVID-19 развернуты в Свердловской области
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