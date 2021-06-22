Если вы решили, что квест точно подходит для вас, стоит трезво взвесить свои силы в плане физического здоровья – не каждый может находиться в закрытых помещениях или хладнокровно выдерживать появление мистических эффектов. Также стоит учитывать уровень сложности квеста, они бывают разными (от простых до самых сложных).