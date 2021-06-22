Такие развлечения как квесты, давно завоевали популярность в разных странах мира. Не исключением стала и Россия, подобрать интересные квесты в Екатеринбурге можно на https://ekb.kvestinfo.ru/.
В чем суть квестов?
Идея заимствована с компьютерных игр, где герои должны преодолевать какие-либо препятствия для достижения определённой цели. Участвуют в квесте обычно командой, участникам предлагается выполнить какие-то задания, решить загадки, которые помогут одержать победу. Также загадки могут отсылать к спрятанным предметам, помогающим прийти к цели.
Самым популярным видом квестов по праву считается квест, основной задачей которого становится розыск ключей в одной комнате, чтобы в итоге найти выход из нее. Для этого вас закрывают в специально оборудованном пространстве и ставят определённые условия, которые нужно выполнить.
Жанры квестов
Несмотря на кажущуюся незаурядность этого развлечения, для тех, кто квесты организует здесь целое раздолье. Поэтому креативщики придумали множество вариаций и тематик для основных идей квест-комнат.
Первая – это криминальная тематика. Участникам предлагается совершить побег из тюрьмы, ограбить банк, провести расследование.
Еще одна популярная тема для квеста https://ekb.kvestinfo.ru/ - мистика. Актуальна для тех, кто любит пощекотать нервы. Участников всячески стараются напугать, а их задача не попасться в лапы к потусторонним силам.
Также популярны квесты, созданные по мотивам книг, фильмов или сериалов. Они могут быть приключенческими, подходящими для всей семьи, например квест по мотивам фильма об Индиане Джонсе или о Гарри Поттере.
Чем полезно участвовать в квестах?
Интересно, что даже в таком развлечении можно найти плюсы для интеллектуального и эмоционального развития. К ним относятся:
-тренировка памяти, внимания, логического мышления. Игрокам приходится думать, размышлять и за короткие сроки находить решения.
-тренировка силы воли. Не всем под силу дойти до конца испытания, сделать это могут действительно лишь самые волевые люди, нацеленные на результат.
-умение работать в команде. Поскольку квесты по большей части командные состязания, то здесь один в поле не воин. Для развития сплоченности в коллективе или определенной группе людей прохождение квеста https://ekb.kvestinfo.ru/rating/ станет отличной тренировкой.
-эмоции. То, чем каждый хочет напитаться в ходе игры, это эмоции - положительные, отрицательные, абсолютно новые ощущения. Словом, квест станет незабываемым опытом для каждого его участника.
Если вы решили, что квест точно подходит для вас, стоит трезво взвесить свои силы в плане физического здоровья – не каждый может находиться в закрытых помещениях или хладнокровно выдерживать появление мистических эффектов. Также стоит учитывать уровень сложности квеста, они бывают разными (от простых до самых сложных).
На правах рекламы, ООО "Квестинфо 2.0"ИНН: 9709065974 / ОГРН: 1207700374628