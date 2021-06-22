Сразу в двух видах плавания на Олимпиаде-2021 выступит спортсменка из Нижнего Тагила

Анастасия Кирпичникова из нижнетагильского «Спутника» прошла квалификацию на летние Олимпийские игры в Токио, войдя в восьмерку сильнейших спортсменов на отборе в португальском Сетубале. Она стала первой россиянкой, которая сможет выступить на Играх сразу в двух видах плавания — на открытой воде и в бассейне.
Международные соревнования в Токио, где будет разыграно 37 комплектов наград, начнутся для Анастасии 24 июля и завершатся 5 августа. Для спортсменки из Нижнего Тагила это будут первые в ее жизни Олимпийские игры.
Напомним, в начале апреля Анастасия Кирпичникова завоевала золотую медаль чемпионата России в плавании на 1,5 километра вольным стилем, установив новый рекорд России. А в середине мая тагильчанка завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште. При этом она обновила рекорд России, который держался с 2008 года.