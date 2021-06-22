Сразу в двух видах плавания на Олимпиаде-2021 выступит спортсменка из Нижнего Тагила

Анастасия Кирпичникова из нижнетагильского «Спутника» прошла квалификацию на летние Олимпийские игры в Токио, войдя в восьмерку сильнейших спортсменов на отборе в португальском Сетубале. Она стала первой россиянкой, которая сможет выступить на Играх сразу в двух видах плавания — на открытой воде и в бассейне.