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Сразу в двух видах плавания на Олимпиаде-2021 выступит спортсменка из Нижнего Тагила

22 июня 2021, 04:13
Фото: страница Анастисии Кирпичниковой во "ВКонтакте"
На летних Олимпийских играх в Токио в двух видах плавания выступит воспитанница спортивного клуба «Спутник» Анастасия Кирпичникова из Нижнего Тагила.

Анастасия Кирпичникова из нижнетагильского «Спутника» прошла квалификацию на летние Олимпийские игры в Токио, войдя в восьмерку сильнейших спортсменов на отборе в португальском Сетубале. Она стала первой россиянкой, которая сможет выступить на Играх сразу в двух видах плавания — на открытой воде и в бассейне.

Международные соревнования в Токио, где будет разыграно 37 комплектов наград, начнутся для Анастасии 24 июля и завершатся 5 августа. Для спортсменки из Нижнего Тагила это будут первые в ее жизни Олимпийские игры.

Напомним, в начале апреля Анастасия Кирпичникова завоевала золотую медаль чемпионата России в плавании на 1,5 километра вольным стилем, установив новый рекорд России. А в середине мая тагильчанка завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште. При этом она обновила рекорд России, который держался с 2008 года.

Тагильская пловчиха завоевала медаль на чемпионате Европы
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#Олимпийские игры#Плавание#Спорт#Общество#Нижний Тагил#Спутник
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