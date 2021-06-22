Толпа южан в масках на глазах у прохожих избила школьника в Екатеринбурге

Школьник сообщил, что в тот день он в компании трех товарищей спускался в подземный переход со стороны «Декатлона». В один момент одного из друзей толкнул выходец из постсоветских республик, на что тот возмутился. После этого его окружила толпа, которая начала вести себя агрессивно.