Второй этап Кубка Урала по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле

В текущем году #DRIFTWARS стал членом состава Кубка Урала по дрифту. В связи с этим, соревнования охватят не только Нижний Тагил, но и Екатеринбург и Верхнюю Пышму, сообщает директор чемпионата по дрифту Владимир Ольховиков. Отмечается, что впервые с 2015 года Нижний Тагил будет представлен своим пилотом — Александром Пузановым.