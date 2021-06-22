TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Второй этап Кубка Урала по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле

22 июня 2021, 16:07
Фото: Павел Маньяков
Ежегодный чемпионат по дрифту #DRIFTWARS с 2015 года проходит в Нижнем Тагиле. В 2021 году Организационный комитет мероприятия получил 78 заявок на участие. Это считается рекордом по УрФО за все время существования дрифта как дисциплины автоспорта.

В текущем году #DRIFTWARS стал членом состава Кубка Урала по дрифту. В связи с этим, соревнования охватят не только Нижний Тагил, но и Екатеринбург и Верхнюю Пышму, сообщает директор чемпионата по дрифту Владимир Ольховиков. Отмечается, что впервые с 2015 года Нижний Тагил будет представлен своим пилотом — Александром Пузановым.

В программе мероприятия:

  • дрифт на прокаченных автомобилях;
  • шоу-программа;
  • выставка уникальных автомобилей;
  • дрифт-такси;
  • розыгрыш призов и подарков.

Ведущим станет Стас Рыбин «Цыга».

Билеты можно приобрести по ссылке. Также они доступны в точках продаж в магазинах «Механика» на улице Индустриальная, 6 (вокзал) и на улице Урожайная, 194 (Вагонка).

Детям до семи лет вход бесплатный и обязательно в сопровождении родителей.

Мероприятие пройдет на улице Долгая, 1. Начало в 13.00.

Однако из-за пандемии 4 июля на входе будет работать контроль соблюдения норм антивирусных мероприятий, поэтому без наличия маски и с высокой температурой попасть на чемпионат не получится.

На мероприятии можно будет увидеть шоу-программу, посетить выставку уникальных автомобилей, поучаствовать в розыгрыше призов.

Материалы по теме
Тагильчане стали победителями Чемпионата и Первенства области по спорту ЛИНКакие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области
#Дрифт#Досуг#Чемпионат#Нижний Тагил#Свободное время
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25