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За невыплату 1 млн сотрудникам будут судить руководителя тагильского ООО «Прогресс»

22 июня 2021, 11:00
Фото: 1mediainvest.ru
По обвинению в невыплате сотрудникам заработной платы на сумму свыше 1 миллиона рублей перед судом предстанет работодатель — директор ООО «Прогресс» из Нижнего Тагила.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Прогресс» в Нижнем Тагиле утвердила прокуратура Ленинского района. Ранее ведомство провело проверку в организации и выявило нарушения.

Работодатель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

По версии следствия, руководитель ООО «Прогресс» в 2020 году не выплатил 15 работникам частично заработную плату и иные установленные законом выплаты на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Задолженности по заработной плате взыскиваются в пользу работников через суд. На данный момент работодатель выплатил порядка 200 тысяч в счет погашения задолженностей.

В скором времени уголовное дело в отношении работодателя рассмотрит Ленинский суд Нижнего Тагила.

Напомним, работникам ООО «Нижнетагильской Литейной Компании» в Нижнем Тагиле выплатили долги по зарплате в размере 17 миллионов рублей. Компания остается должна своим сотрудникам еще порядка 11 миллионов.

Работникам «НЛК» в Нижнем Тагиле выплатили долги по зарплате в размере 17 млн рублей
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#Суд#Прокуратура#Уголовное дело#Заработная плата#Общество#Нижний Тагил#Невыплата
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