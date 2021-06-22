TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Задержали военные: в Африке застряла группа свердловских туристов

22 июня 2021, 03:42
Фото: страница Алексея Камерзанова во "ВКонтакте"
Неделю назад, 15 июня, в Африке застряла группа свердловских туристов. У путешественников забрали паспорта и технику военные, и без объяснения причин не выпускают их из страны.

Участники кругосветной экспедиции «Мир наш» седьмой день не могут покинуть Африку. Их задержали военные в Чаде, забрали паспорта, телефоны, ноутбуки и фотоаппараты, ключи от машины и на военном самолете переправили в столицу страны Нджамены.

Здесь нас разместили в гостинице, ничего не объяснили, рассказал руководитель экспедиции Алексей Камерзанов в видео, опубликованном Е1.

Участники экспедиции, в которую вошли жители Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Владивостока и других городов, уверяют, что причины задержания им никто не объяснил. В французском и российском посольстве знают о происшествии, однако когда туристы смогут покинуть страну — ясности нет.

Пока путешественники живут в гостинице. Они надеются, что в ближайшие дни ситуация разрешится и им позволят вернуться к своим автомобилям, которые остались в пустыне после задержания военными.

Напомним, севастопольские спасатели эвакуировали подростков, поставивших палаточный лагерь вблизи водохранилища кирпичного завода в Балаклаве. Из-за сильных дождей, которые идут в Крыму уже на протяжении нескольких дней, лагерь ребят пострадал.

Детей-свердловчан из затопленного лагеря эвакуировали спасатели в Крыму
Узнать подробнее

#Путешествие#Россия#Свердловская область#Туристы#Задержание#Африка#Общество#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25