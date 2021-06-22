Задержали военные: в Африке застряла группа свердловских туристов

Участники экспедиции, в которую вошли жители Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Владивостока и других городов, уверяют, что причины задержания им никто не объяснил. В французском и российском посольстве знают о происшествии, однако когда туристы смогут покинуть страну — ясности нет.