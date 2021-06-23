Екатеринбурженка подозревается в продаже обычных щенков и котят под видом породистых

После это 44-летняя подозреваемая публиковала объявления в интернете. В них она выдавала обычных дворняжек за породистых животных, поэтому цена на животных была значительно ниже обычной. Документы к животным также не прилагались, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.