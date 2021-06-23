Марафоны «Европа — Азия» и «Конжак» перенесены на неопределенный срок на Урале

Действительно, эпидемическая ситуация складывается таким образом, что мы не можем гарантировать проведение марафона даже в августе. Мы решили объявить об этом заранее, чтобы не отменять марафон за несколько дней до старта. Сейчас мы делаем все, чтобы выполнить обязательства перед спонсорами и партнерами марафона,делится с Е1 организатор марафона «Европа — Азия» Андрей Уткин.