TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Марафоны «Европа — Азия» и «Конжак» перенесены на неопределенный срок на Урале

23 июня 2021, 14:11
Фото: 1mediainvest.ru
Организаторы забега «Европа — Азия» и горного марафона «Конжак» заявили о переносе мероприятий на неопределенный срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Регистрация участников в марафоне «Европа — Азия» уже состоялась, как и лесная трасса, пункты питания, футболки, медали и сувениры готовы для проведения марафона «Конжак», сообщает Е1.

Действительно, эпидемическая ситуация складывается таким образом, что мы не можем гарантировать проведение марафона даже в августе. Мы решили объявить об этом заранее, чтобы не отменять марафон за несколько дней до старта. Сейчас мы делаем все, чтобы выполнить обязательства перед спонсорами и партнерами марафона,делится с Е1 организатор марафона «Европа — Азия» Андрей Уткин.

Полторы тысячи зарегистрировавшихся бегунов обзванивают волонтеры и предлагают им сохранить слот для участия в следующем году. Либо стартовать в трейле, который предварительно назначен на 1 августа и пройдет в окрестностях Дегтярска.

В Карпинске 23 июня прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Было принято решение перенести старт. Мы до конца верили в лучшее, но политика вмешалась, и на это мы никак не можем повлиять,написали организаторы марафона на странице «Конжака» во «ВКонтакте».

Оба марафона состоятся, когда позволит эпидемическая ситуация. Информация о стартах будет размещена дополнительно, сообщают организаторы забегов.

Напомним, команда ВКонтакте и Radio Record решили перенести VK Fest из-за роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге и других городах России. Предварительно мероприятие должно состояться 28 и 29 августа.

ВКонтакте анонсировала перенос VK Fest на конец лета
Узнать подробнее

Материалы по теме
Общегородской выпускной отменён в Нижнем ТагилеВыпускные в школах Екатеринбурга отменены из-за коронавирусаФестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок
#Эпидемия#Урал#Конжак#Европа-азия#Коронавирус#Отмена#Марафон#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25