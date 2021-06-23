Минеева: Предпринимательской активности молодежи в регионах мешает отсутствие условий

“Предпринимательскую активность можно заметить даже у школьников, но для них условия никем не создаются. Нужны условия, при которых они могли бы как можно быстрее оказаться в ресурсной среде, то есть нет связки с тем бизнесменом, который готов взять предлагаемую подростком идею и инвестировать средства в ее реализацию”, - сказала Минеева.