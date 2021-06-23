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Минеева: Предпринимательской активности молодежи в регионах мешает отсутствие условий

23 июня 2021, 17:03
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева заявила, что для проявления предпринимательской активности в регионах отсутствуют должные условия, при которых молодые бизнесмены могли бы себя реализовать.

“Предпринимательскую активность можно заметить даже у школьников, но для них условия никем не создаются. Нужны условия, при которых они могли бы как можно быстрее оказаться в ресурсной среде, то есть нет связки с тем бизнесменом, который готов взять предлагаемую подростком идею и инвестировать средства в ее реализацию”, - сказала Минеева.

Как сообщает Newstracker.ru, при этом численность активной молодежи постоянно растет. Только в столице бизнесменами в возрасте до 25 лет создано 13 тысяч стартапов. По данным экспертов, пандемия продемонстрировала, что молодежь с большими амбициями и оптимистичным настроем после снятия ограничительных мер быстрее, чем другие, возвращалась к ведению бизнеса, его инвестированию и развитию.

Проблемы, касающиеся поддержки молодежи, в частности относительно ее вовлечения в бизнес именно в регионах, обсуждались в начале лета на ПМЭФ-2021. Там команда Татьяны Минеевой организовала площадку, где молодые предприниматели получили практические советы по развитию своих проектов в будущем.

Помимо этого, специалисты подчеркивают, что именно властям следует предоставлять молодежи все нужные условия для их реализации как бизнесменов. В перспективе эти вложения окупятся через вклад предпринимателей в экономику.

Но для формирования условий беспроблемного входа молодых предпринимателей в бизнес и повышения привлекательности условий его ведения необходимо внедрение новых мер регулирования и организационных инструментов. Как уверены эксперты, акцент нужно делать на образовании, развитии культуры молодежного предпринимательства, поддержке молодых людей при вхождении в бизнес через предоставление грантов и инвестиций.

Ранее в Москве уже претворили в жизнь один из просветительских проектов, целью которого выступает поддержка молодых предпринимателей, а именно - Молодежную школу уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве (MOS.МШУ). Курирует работу школы уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева в партнерстве с департаментом образования и науки столичного правительства.

Эксперты сходятся во мнении, что молодежному предпринимательству отведена важнейшая роль в разрешении социально-экономических проблем – например, для уменьшения уровня безработицы за счет создания дополнительных рабочих мест, подготовки высококвалифицированного персонала, и оно заслуживает более внимательного отношения не только со стороны властей российских регионов, но и со стороны Москвы.

#Общество
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