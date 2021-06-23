TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На 2,5 тысячи рублей подорожал квадратный метр жилья в Нижнем Тагиле

23 июня 2021, 05:50
Фото: 1mediainvest.ru
Средняя стоимость квадратного метра общей площади жилья в Нижнем Тагиле во втором квартале 2021 года выросла на 2,5 тысячи рублей.

Согласно постановлению администрации от 22 июня 2021, утвержден показатель средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для нового строительства на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2 квартал 2021 года в размере 52 тысячи 812 рублей.

На 1 квартал 2021 года показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья составлял 50 тысяч 312 рублей Таким образом, рост стоимости на один квадратный метр жилья в Нижнем Тагиле составил 2,5 тысячи рублей.

Напомним, 16 миллионов рублей будут инвестированы в строительство 10 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Горноуральском городском округе.

16 млн будут вложены в строительство квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО
Узнать подробнее

Материалы по теме
Тагильская компания снесет 14 нежилых домов в поселке УралецНа 7% снизилось число нуждающихся в жилье семей в Нижнем ТагилеОбеспечить жильём преподавателей предложила тагильский педагог
#Квадратный метр#Рост#Жилье#Общество#Администрация#Постановление#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Экономика#Цены
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25