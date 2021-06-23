TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ночной ураган вырвал 17 деревьев с корнем в Екатеринбурге

23 июня 2021, 05:04
Фото: 1Mediainvest.ru
Сильный ураган с грозой прошёл в ночь на 23 июня в Екатеринбурге. Из-за сильного ветра вырывались с корнем деревья и даже срывались крыши, а в провода попадали молнии. В некоторых домах во время урагана пропадало электричество.

Водители автомобилей, оказавшиеся в момент урагана на дороге, вынуждены были останавливаться, поскольку продолжать движение было невозможно. Так, на улице Мельникова возле перекрёстка с Крауля в сторону Татищева дерево было вырвано с корнем, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам очевидцев, в некоторых дворах деревья падали на машины, а ещё одно упавшее дерево перекрыло дорогу на Кировградской улице.

В МЧС по Свердловской области отметили, что падение 17 деревьев произошло в связи с порывами ветра до 18-20 метров в секунду, а также с грозовыми явлениями. 5 автомобилей получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Ещё из-за ночного шторма в некоторых домах были нарушения в работе электроэнергии. В основном проблемы были зафиксированы на юго-западе в частном секторе. Электричества не было в 120 домах. Сейчас эти проблемы уже устранены.

Ураган этой ночью был не только в Екатеринбурге. Непогода была в Каменске-Уральском, Сысертском городском округе и в Среднеуральске.

Материалы по теме
Шторм и грозы надвигаются на Свердловскую областьГрозы и кратковременные дожди ожидаются с 15 июня в Нижнем ТагилеИз-за гроз в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
#Екатеринбург#Свердловская область#Ураган#Шторм#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25