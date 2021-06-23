Председатель СК России снова раскритиковал работу свердловского управления СКР

В апреле 2021 года Александр Бастрыкин уже критиковал работу следственного управления СК России по Свердловской области. Тогда на видеосовещании он отметил недостатки в работе следственного управления региона и поручил проанализировать ситуацию. А по итогам анализа принять оперативные меры реагирования по их устранению.