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Причины задержки уральских туристов в Африке объяснил МИД России

23 июня 2021, 08:38
Фото: 1mediainvest.ru
В МИД России объяснили причину задержания туристов с Урала военными в Африке. Оказалось, африканские военные сняли с туристического маршрута путешественников из-за их безопасности.

По соображениям безопасности и во избежание рисков похищения или нападения в районе проведения военной операции, уральцы были сняты с заранее утвержденного местными властями маршрута и эвакуированы в Нджамену, сообщает Е1.

МИД Чада выражает сожаление из-за причиненных неудобств,заявили E1 в МИДе России.

С 15 июня путешественники с Урала не могут покинуть столицу Чада. У них изъяты паспорта и телефоны. Задержанных туристов ежедневно навещают сотрудники диппредставительства.

Напомним, накануне МИД Чада принес официальные извинения россиянам. Вернуться к дальнейшей поездке им разрешат в ближайшее время.

Застрявшим в Африке уральским путешественникам принесены официальные извинения
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