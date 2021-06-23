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Пьяный пассажир «заминировал» аэропорт Кольцово

23 июня 2021, 07:59
Фото: 1mediainvest.ru
Чтобы успеть на свой рейс пьяный пассажир «заминировал» аэропорт Кольцово. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Нетрезвый мужчина — житель Самары, находясь в представительстве одной из авиакомпаний, заявил, что на борту воздушного судна сообщением Екатеринбург — Самара, возможно, находится бомба. Инцидент случился 11 июня, сообщает Е1.

В транспортной полиции пассажир пояснил, что опаздывал на свой рейс и поэтому решил сообщить об опасном предмете на борту.

В итоге самолет был вынужден вернуться в аэропорт для обследования, по результатам которого никаких опасных предметов обнаружено не было.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, лишение свободы на срок до 5 лет или штраф в размере до 500 тысяч рублей грозит уральцу, который устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург.

Уральскому авиадебоширу грозит до 5 лет тюрьмы
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#Самара#Екатеринбург#Пассажир#Бомба#Уголовное дело#Аэропорт «Кольцово»#Рейс#Общество#Новости УрФО#Происшествия
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