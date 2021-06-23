За остекление несуществующего балкона тагильчанка взыскала 100 тысяч рублей

В связи с этим тагильчанка обратилась к индивидуальному предпринимателю с заявлением о расторжении договора подряда и возврате уплаченной суммы. На что тот ответил ей отказом и возвращать предварительно оплаченную сумму отказался. После этого потерпевшая и обратилась в суд с заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя Бармина Александра Михайловича 60 тысяч рублей уплаченных по договору, неустойки в размере 60 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.