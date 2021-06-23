Жесткие «антиковидные» меры и ночной ураган. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле 19-летняя девушка на машине ВАЗ-2109 сбила 8-летнего мальчика на Ульяновской улице вблизи дома № 53. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы, и был госпитализирован в детскую городскую больницу. Девушка имела стаж вождения меньше года. По ее словам, мальчика она не заметила, а удар почувствовала лишь после того, как проехала пешеходный переход.