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Жесткие «антиковидные» меры и ночной ураган. Итоги дня в Свердловской области

23 июня 2021, 17:22
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 23 июня.

В Нижнем Тагиле 19-летняя девушка на машине ВАЗ-2109 сбила 8-летнего мальчика на Ульяновской улице вблизи дома № 53. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы, и был госпитализирован в детскую городскую больницу. Девушка имела стаж вождения меньше года. По ее словам, мальчика она не заметила, а удар почувствовала лишь после того, как проехала пешеходный переход.

8-летнего ребёнка на пешеходном переходе сбила 19-летняя девушка в Нижнем Тагиле
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Проверки различных ведомств прошли в «Екатеринбургском суворовском военном училище» из-за анонимного письма. В нем автор раскритиковал начальника училища Юрия Затонацкого и пожаловался на многочисленные нарушения закона, среди которых: вымогательство, злоупотребление полномочиями, пьянство персонала и насильственные действия сексуального характера. По словам замначальника училища Алексея Кукарцева, письмо, подписанное его именем, лично он не писал. Теперь полиция разыскивает настоящих авторов, чтобы привлечь их к ответственности за клевету.

Из-за анонимки проверки прошли в «Екатеринбургском суворовском военном училище»
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Со следующей недели в Нижнем Тагиле будут приниматься более жесткие меры против коронавируса. Известно, что произойдет усиление контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Ранее данный вопрос обсуждался с сотрудниками полиции и с Роспотребнадзором. По словам мэра города Владислава Пинаева, не исключается, что в Нижнем Тагиле будет введена обязательная вакцинация от COVID-19.

Жёсткие «антиковидные» меры будут введены со следующей недели в Нижнем Тагиле
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В ночь на 23 июня в Екатеринбурге прошел сильный ураган с грозой. Из-за погодных явлений водители останавливались на дороге, так как не могли продолжать движение. Очевидцы рассказали, что в некоторых дворах деревья падали на машины. В общей сложности ветер с порывами 18-20 метров в секунду вырвал 17 деревьев. Пять автомобилей получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Ночной ураган вырвал 17 деревьев с корнем в Екатеринбурге
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