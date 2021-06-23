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Жёсткие «антиковидные» меры будут введены со следующей недели в Нижнем Тагиле

23 июня 2021, 10:09
Фото: 1Mediainvest.ru
Более жёсткие меры против COVID-19 будут принимать в Нижнем Тагиле со следующей недели. Мэр города Владислав Пинаев сказал, что 25 июня 2021 года выйдет постановление главного санитарного врача, в котором будет указано, какие меры необходимо усилить.

Так, например, известно, что в постановлении будет указано усиление контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Этот вопрос уже был обсуждён с сотрудниками полиции и с Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, мэр города отметил, что в соответствии с постановлением, возможно, в Нижнем Тагиле будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. Для каких предприятий введут такую меру, станет известно позже.

Также администрация города отменила все массовые мероприятия, а празднование Дня молодёжи было решено провести в онлайн-формате.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшее время будут организованы дополнительные койки для больных коронавирусом в городской больнице № 1 и госпитале для ветеранов войн. На данный момент по Свердловской области развёрнуты 3483 койки.

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#Масочный режим#Ограничения#Меры безопасности#Свердловская область#Нижний Тагил#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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