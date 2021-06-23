Жёсткие «антиковидные» меры будут введены со следующей недели в Нижнем Тагиле

Так, например, известно, что в постановлении будет указано усиление контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Этот вопрос уже был обсуждён с сотрудниками полиции и с Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба администрации города.