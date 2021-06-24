70 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Свердловская область

Кроме того, по словам Крекова, через небольшой промежуток времени после доставки 70 тысяч доз в регион поступят ещё 40 тысяч доз вакцины, сообщает оперштаб.
Также Креков добавил, что благодаря этим поставкам в области не встанет вопрос о дефиците вакцины. Такое распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, жители Свердловской области стали жаловаться на то, что в регионе не хватает на всех доз вакцины. В оперштабе заявили, что в области есть немалый запас препарата.