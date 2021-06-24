Администрация Горноуральского ГО не смогла отказаться от дороги до села Бродово

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Горноуральского городского округа в феврале 2021 года обратился с иском в Арбитражный суд Свердловской области, чтобы признать незаконным регистрацию права муниципальной собственности на автомобильную дорогу до села Бродово и прекращении регистрационной записи.
В качестве третьего лица к делу было привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
В понедельник, 21 июня состоялось последнее заседание, после которого Арбитражный суд вынес решение отказать в удовлетворении иска.
Это значит, что администрации Горноуральского городского округа все же придется принять в муниципальную собственность автодорогу до Бродово и содержать ее.
Напомним, новый мост в деревне Бродово появился вместо старой конструкции после обращения тагильских общественников в прокуратуру в 2017 году. На ремонтные работы из областного бюджета выделено более 67 миллионов рублей.