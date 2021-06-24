Администрация Горноуральского ГО не смогла отказаться от дороги до села Бродово

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Горноуральского городского округа в феврале 2021 года обратился с иском в Арбитражный суд Свердловской области, чтобы признать незаконным регистрацию права муниципальной собственности на автомобильную дорогу до села Бродово и прекращении регистрационной записи.