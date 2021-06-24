Белгородский ювелирный завод «Арт-КАРАТ» покупает ювелирного ретейлера «АДАМАС»

Завод «Арт-КАРАТ» был образован в 2017 году, сообщает bel.ru. На сегодняшний день это единственный производитель ювелирных изделий в Центре России. Белгородский ювелирный завод выпускает продукцию под брендом SVETLOV. В свою очередь, ювелирную сеть «АДАМАС» основали еще в 1993 году. На сегодняшний день в нее входят 180 магазинов в более чем 70 субъектах РФ. В планах увеличение числа розничных магазинов со 180 до 250 уже в 2022 году.