Едкое зеленое облако: выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Облако, от которого исходит резкий химический запах, было замечено в районе Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК около 08.30 в четверг, 24 июня. Выброс видно с разных районов Нижнего Тагила.
По словам очевидцев, это ярко-зеленое облако.
Было несколько языков пламени в разных местах. Неприятный резкий химический запах с примесью гари стоит в воздухе, жалуются жители Алтайки.
Напомним, в мае 2021 года на Коксохимическом производстве в Нижнем Тагиле произошло два пожара. Оба раза очевидцы сообщали о дыме, который был виден даже с окраин Нижнего Тагила. 12 мая причиной пожара стало воспламенение пека, а 30 мая очевидцы сообщали о пожаре примерно в том же месте. На месте возгорания замеров не было, так как надзорные органы не были в курсе пожара.