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Едкое зеленое облако: выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

24 июня 2021, 05:11
Фото: TagilCity.ru
Выброс произошел в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК утром 24 июня в Нижнем Тагиле. Зеленое облако видно из разных частей города, а в воздухе стоит неприятный запах.

Облако, от которого исходит резкий химический запах, было замечено в районе Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК около 08.30 в четверг, 24 июня. Выброс видно с разных районов Нижнего Тагила.

По словам очевидцев, это ярко-зеленое облако.

Было несколько языков пламени в разных местах. Неприятный резкий химический запах с примесью гари стоит в воздухе, жалуются жители Алтайки.

Напомним, в мае 2021 года на Коксохимическом производстве в Нижнем Тагиле произошло два пожара. Оба раза очевидцы сообщали о дыме, который был виден даже с окраин Нижнего Тагила. 12 мая причиной пожара стало воспламенение пека, а 30 мая очевидцы сообщали о пожаре примерно в том же месте. На месте возгорания замеров не было, так как надзорные органы не были в курсе пожара.

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#Коксохим#ЕВРАЗ НТМК#Экология#Выбросы#Воздух#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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