Экс-инспектору ГИБДД Нижнего Тагила Храмову вынесен приговор за продажу прав

Напомним, что суда ожидает и бывший начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов. По версии следствия, 10 июля 2020 года около 21.10 на улице Исинская, 2а был остановлен автомобиль, за рулем которого находился лишенный прав водитель. Им оказался сын вице-спикера городской думы Игоря Базилевича. Он был лишен права управления транспортом, а также два года провел в колонии-поселении за совершение смертельного ДТП.