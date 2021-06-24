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Многоквартирный и частный дома сгорели за сутки в Нижнем Тагиле

24 июня 2021, 07:00
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО
В прошлые сутки загорелись многоквартирный дом и частное жильё в Нижнем Тагиле. Пожары произошли 23 июня 2021 года на улице Ушинского и в садовом товариществе «Черёмушки» в разное время.

В 08:50 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре на улице Ушинского. Частный дом на 4 квартиры горел на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник из-за аварийного режима работы электрического счётчика на чердаке дома, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Жилец одной из квартир в момент возгорания находился дома. Заметив дым, он сразу же покинул дом и вызвал пожарных. Остальные хозяева квартир в это время были на работе.

Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО

В 21:00 того же дня поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Черёмушки» на Сиреневой улице, где горел садовый дом и постройки на участке. Площадь пожара 48 составила квадратных метров. По предположению пожарных, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Когда начался пожар, в доме находилась пожилая женщина. Учуяв запах гари, она немедленно вышла из дома. К ней тут же прибежал сосед, увидевший огонь из окна своего дома. Пострадавших нет.

Напомним, в июне 2021 года у жителей Нижнего Тагила сгорели три автомобиля. В деревне Захаровка сгорела частная баня, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Всего в Нижнем Тагиле за минувшие пять месяцев случилось 433 пожара.

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