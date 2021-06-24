Многоквартирный и частный дома сгорели за сутки в Нижнем Тагиле

В 21:00 того же дня поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Черёмушки» на Сиреневой улице, где горел садовый дом и постройки на участке. Площадь пожара 48 составила квадратных метров. По предположению пожарных, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Когда начался пожар, в доме находилась пожилая женщина. Учуяв запах гари, она немедленно вышла из дома. К ней тут же прибежал сосед, увидевший огонь из окна своего дома. Пострадавших нет.