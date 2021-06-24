Обокравших «Красное & Белое» екатеринбуржцев на Porshe высмеял писатель Минаев

Напомним, 16 апреля 2021 года 28-летний свердловчанин украл телефон у двух 13-летних подростков. Когда школьники возвращались с учёбы, молодой человек к ним подошёл и попросил дать телефон, чтобы сделать звонок. Когда ребята дали ему телефон, он попытался скрыться, однако подростки привлекли внимание других людей, которые помогли им задержать грабителя. На него завели уголовное дело, и теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.