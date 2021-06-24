TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обокравших «Красное & Белое» екатеринбуржцев на Porshe высмеял писатель Минаев

24 июня 2021, 07:56
Фото: 1Mediainvest.ru
Двух подозреваемых в краже ликёра Егермейстер из магазина «Красное & Белое», которая произошла 16 июня 2021 года, высмеял российский бизнесмен и писатель Сергей Минаев на своём YouTube-канале «Минаев LIVE».

Воры, которые украли из магазина ликёр Егермейстер, были на автомобиле престижной марки Porshe, что и послужило Минаеву поводом для шутки, сообщает Ура.ру.

По его предположению, это были «воры-эстеты», поскольку приехали на машине дорогой марки и украли не водку, как бы, по его словам, это сделал русский человек, а дорогой ликёр.

Напомним, 16 апреля 2021 года 28-летний свердловчанин украл телефон у двух 13-летних подростков. Когда школьники возвращались с учёбы, молодой человек к ним подошёл и попросил дать телефон, чтобы сделать звонок. Когда ребята дали ему телефон, он попытался скрыться, однако подростки привлекли внимание других людей, которые помогли им задержать грабителя. На него завели уголовное дело, и теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

В краже нескольких тонн металлолома подозреваются двое жителей Екатеринбурга
Узнать подробнее

Материалы по теме
За кражу коллекционных монет жителям Нижнего Тагила грозит до 6 лет тюрьмыЗа кражу техники и золота жительницу Нижнего Тагила отправили в колонию-поселениеЗа кражу смартфона у подростков уральцу грозит до четырех лет тюрьмы
#Алкоголь#Екатеринбург#Свердловская область#Кража#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25