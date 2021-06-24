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Определен поставщик досмотровых установок на автовокзале Нижнего Тагила

24 июня 2021, 06:21
Фото: Яндекс.Карты
Системы и средства досмотра на автовокзале Нижнего Тагила установит ООО "АТБ", снизивший цену контракта на полмиллиона рублей.

Завершился конкурс на поставку приборов радиационного неразрушающего контроля и аппаратуры для физического или химического анализа для автовокзала Нижнего Тагила. На него заявлялось две фирмы.

В итоге подрядчик — ООО «АТБ», выигравший конкурс на обеспечение безопасности тагильского автовокзала, снизил цену контракта на 500 тысяч рублей — с 4,9 млн рублей до 4,4 млн рублей.

Напомним, конкурс на поставку систем и средств досмотра на автовокзал Нижнего Тагила объявило Свердловское объединение пассажирского транспорта. Ранее глава учреждения Алексей Жиров сообщал о выделении областным Минтрансом 29,6 миллиона рублей на безопасность нижнетагильского автовокзала.

В безопасность автовокзала в Нижнем Тагиле вложат 29,6 миллиона рублей
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