Определен поставщик досмотровых установок на автовокзале Нижнего Тагила

Завершился конкурс на поставку приборов радиационного неразрушающего контроля и аппаратуры для физического или химического анализа для автовокзала Нижнего Тагила. На него заявлялось две фирмы.
В итоге подрядчик — ООО «АТБ», выигравший конкурс на обеспечение безопасности тагильского автовокзала, снизил цену контракта на 500 тысяч рублей — с 4,9 млн рублей до 4,4 млн рублей.
Напомним, конкурс на поставку систем и средств досмотра на автовокзал Нижнего Тагила объявило Свердловское объединение пассажирского транспорта. Ранее глава учреждения Алексей Жиров сообщал о выделении областным Минтрансом 29,6 миллиона рублей на безопасность нижнетагильского автовокзала.