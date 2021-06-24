План озеленения появится в Нижнем Тагиле

Участники совещания отметили, что в сфере по озеленению Нижнего Тагила не хватает единства, сообщает издание «Тагильский рабочий». Представители профильных служб и градостроительных предприятий города в ходе совещания рассказали о проделанной работе, обсудили, как обеспечивать уход за растительностью после посадки и каким образом выстроить планы дальнейшего озеленения в Нижнем Тагиле.