План озеленения появится в Нижнем Тагиле

Posted 24 июня 2021, 10:50
Published 24 июня 2021, 10:50
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Участники совещания отметили, что в сфере по озеленению Нижнего Тагила не хватает единства, сообщает издание «Тагильский рабочий». Представители профильных служб и градостроительных предприятий города в ходе совещания рассказали о проделанной работе, обсудили, как обеспечивать уход за растительностью после посадки и каким образом выстроить планы дальнейшего озеленения в Нижнем Тагиле.
Так для экономии средств городского бюджета в долгосрочной перспективе было предложено использовать многолетние растения. А для создания гармоничного восприятия насаждений была высказана идея, что для создания полноценных ландшафтных проектов необходимо воспользоваться услугами дизайнеров.
Особое внимание было уделено проблеме старого фонда насаждений, находящихся в аварийном состоянии. Изменения климатических условий, усиление ветров и штормовые предупреждения несут серьезную опасность для жизни горожан. В связи с чем было предложено воспользоваться реконструкцией моста на Циолковского и заменить старые деревья на пирамидальные тополя.
По итогам совещания главам районов было поручено составить паспорта вверенных им территорий. Провести глубокий анализ и обсудить с предприятиями, участвующими в озеленении города, план озеленения.
300-летие Нижний Тагил должен встретить зеленым и нарядным,заключил итоги совещания Владислав Пинаев.
Напомним, 23 июня в Екатеринбурге прошел сильный ураган с грозой. Из-за сильного ветра вырывались с корнем деревья и даже срывались крыши с домов.