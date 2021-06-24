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Подозреваемый в убийстве туристки из Перми уралец стал фигурантом нового дела

24 июня 2021, 08:24
Фото: 1mediainvest.ru
Будучи лицом поднадзорным, мужчина без уведомления правоохранительных органов самовольно оставил место проживания в городе Нижние Серги. За уклонение от административного надзора в отношении уральца органом дознания возбуждено уголовное дело.

3 июня 2021 года житель города Нижние Серги был задержан полицейскими по подозрению в совершении убийства туристки из Перми на территории природного парка. с 19 мая 2021 года мужчина, будучи лицом поднадзорным, самовольно оставил место проживания, не уведомив органы внутренних дел.

Решением Синарского районного суда города Каменска-Уральского от 5 марта 2020 года в отношении подозреваемого в убийстве уральцу было установлено ограничение свободы с обязательной ежемесячной явкой в правоохранительные органы на 6 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Осужден он был за совершение тяжких преступлений против собственности и половой неприкосновенности.

На контроле у прокуратуры района находится расследование уголовного дела в отношении подозреваемого.

Напомним, в убийстве из корыстных побуждений 35-летней туристки из Перми самовольно покинувшему место отбывания наказания грозит пожизненный срок. Также у следствия есть основания полагать, что перед убийством обвиняемый надругался над женщиной.

Пожизненный срок грозит уральцу за убийство туристки из Перми
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