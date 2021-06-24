Приговор депутату и 70 тысяч доз вакцины. Итоги дня в Свердловской области

За убийство бизнесмена Сергея Титова депутат Законодательного собрания Александр Коркин сумел избежать тюрьмы. Он был признан виновным в причинении смерти по неосторожности, и суд приговорил депутата к одному году ограничения свободы. В связи с этим, Коркин продолжит вести обычный образ жизни, однако он не сможет выходить из дома по ночам. Также он должен выплатить по 500 тысяч рублей матери и вдове убитого бизнесмена.