Приговор депутату и 70 тысяч доз вакцины. Итоги дня в Свердловской области

С 23 по 24 июня 198 жителей Среднего Урала заразились коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших за весь период пандемии в регионе превысило отметку в 92,4 тысячи случаев. 357 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 161 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В Свердловской области из больниц выписано 189 человек, всего выздоровело 86 233 пациента. 17 человек скончались за минувшие сутки.
Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, в Екатеринбурге с 17 на 18 июля планируется проведение традиционного крестного хода. Подготовка к нему продолжается, а ГИБДД планирует перекрывать улицы. Заместитель губернатора Павел Креков выразил сомнения по поводу предстоящего мероприятия. Он допускает, что крестный ход, посвященный царским дням, будет отменен из-за существующих угроз, связанных с распространением COVID-19.
В ближайшие дни в Свердловской области ожидается поставка 70 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. По словам Павла Крекова, через небольшой промежуток времени после доставки данной партии доз в регион поступят еще 40 тысяч доз вакцины. За счет этого в области не возникнет вопроса о дефиците препарата. Распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
За убийство бизнесмена Сергея Титова депутат Законодательного собрания Александр Коркин сумел избежать тюрьмы. Он был признан виновным в причинении смерти по неосторожности, и суд приговорил депутата к одному году ограничения свободы. В связи с этим, Коркин продолжит вести обычный образ жизни, однако он не сможет выходить из дома по ночам. Также он должен выплатить по 500 тысяч рублей матери и вдове убитого бизнесмена.