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Приговор депутату и 70 тысяч доз вакцины. Итоги дня в Свердловской области

24 июня 2021, 16:39
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 24 июня.

С 23 по 24 июня 198 жителей Среднего Урала заразились коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших за весь период пандемии в регионе превысило отметку в 92,4 тысячи случаев. 357 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 161 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В Свердловской области из больниц выписано 189 человек, всего выздоровело 86 233 пациента. 17 человек скончались за минувшие сутки.

Почти 200 случаев коронавируса за сутки выявлено в Свердловской области
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Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, в Екатеринбурге с 17 на 18 июля планируется проведение традиционного крестного хода. Подготовка к нему продолжается, а ГИБДД планирует перекрывать улицы. Заместитель губернатора Павел Креков выразил сомнения по поводу предстоящего мероприятия. Он допускает, что крестный ход, посвященный царским дням, будет отменен из-за существующих угроз, связанных с распространением COVID-19.

Царский крестный ход из-за COVID-19 возможно не будет отменен в Екатеринбурге
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В ближайшие дни в Свердловской области ожидается поставка 70 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. По словам Павла Крекова, через небольшой промежуток времени после доставки данной партии доз в регион поступят еще 40 тысяч доз вакцины. За счет этого в области не возникнет вопроса о дефиците препарата. Распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

70 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Свердловская область
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За убийство бизнесмена Сергея Титова депутат Законодательного собрания Александр Коркин сумел избежать тюрьмы. Он был признан виновным в причинении смерти по неосторожности, и суд приговорил депутата к одному году ограничения свободы. В связи с этим, Коркин продолжит вести обычный образ жизни, однако он не сможет выходить из дома по ночам. Также он должен выплатить по 500 тысяч рублей матери и вдове убитого бизнесмена.

Свердловский депутат Александр Коркин избежал тюрьмы за убийство
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