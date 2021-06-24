Свердловский депутат Александр Коркин избежал тюрьмы за убийство

Posted 24 июня 2021, 10:45
Published 24 июня 2021, 10:45
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
Коркин признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил его к одному году ограничения свободы. Это означает, что депутат продолжит вести обычный образ жизни, но выходить из дома по ночам ему будет нельзя.
Кроме того, Коркин должен выплатить по 500 тысяч рублей матери и вдове убитого, пишет ЕАН.
Напомним, нцидент произошел на реке Лозьва. Несколько свердловчан — Коркин, депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин и бизнесмен Сергей Титов 5 сентября 2019 года отправились на охоту на катерах. Во время прогулки Сергей Титов был ранен в голову. В результате он скончался в больнице. По словам самого Коркина, ружье выстрелило в тот момент, когда катер тряхнуло на воде. Следствие же настаивало, что оружие было в руках депутата.