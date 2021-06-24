Топливо для тагильских служб на 4,3 миллиона поставит местная компания

На конкурсе это была единственная заявка. Поэтому аукцион был признан несостоявшимся, а контракт было решено заключить с этой компанией.
ООО «Нефтетрейдинг» зарегистрирована на территории Нижнего Тагила. Она работает с декабря 2012 года. Ее учредителем является Евгений Попов. На 1 января 2021 года в компании числится девять человек. По сравнению с 2020 годом численность снизилась на четыре человека.
Основным видом деятельности компании является оптовая торговля моторным топливом, в том числе и авиационным бензином. Кроме того, поставщик занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей, торговлей запчастями и продажей топлива в розницу через специализированные магазины.
Напомним, контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года. Топливо будет поставляться для нужд МКУ «Служба правовых отношений», «Служба заказчика городского хозяйства», «Центр земельного права», МБУ «Сигнал-3», «Центр защиты населения», «Служба экологической безопасности» гордумы и администрации Нижнего Тагила. В общей сложности будет закуплено 89,6 тысячи литров бензина АИ-92, АИ-95, а также летнего, зимнего и межсезонного дизельного топлива. По условиям контракта, на территории города поставщик должен иметь не менее шести АЗС, а также в других населенных пунктах — Екатеринбурге, Алапаевске, Невьянске, Качканаре и других.