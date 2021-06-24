Топливо для тагильских служб на 4,3 миллиона поставит местная компания

Напомним, контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года. Топливо будет поставляться для нужд МКУ «Служба правовых отношений», «Служба заказчика городского хозяйства», «Центр земельного права», МБУ «Сигнал-3», «Центр защиты населения», «Служба экологической безопасности» гордумы и администрации Нижнего Тагила. В общей сложности будет закуплено 89,6 тысячи литров бензина АИ-92, АИ-95, а также летнего, зимнего и межсезонного дизельного топлива. По условиям контракта, на территории города поставщик должен иметь не менее шести АЗС, а также в других населенных пунктах — Екатеринбурге, Алапаевске, Невьянске, Качканаре и других.