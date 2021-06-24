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Третье место заняла пловчиха Полина Соколова на соревнованиях по плаванию в Казани

24 июня 2021, 15:29
Фото: 1mediainvest.ru
В абсолютном зачете среди женщин представительница Краснотурьинска проплыла дистанцию в 3,8 км за 54 минуты 4 секунды, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала почета.

В Казани прошли престижные международные соревнования по плаванию на открытой воде «Swimstar double mile Kazan 2021». В число призеров попала 16-летняя воспитанница секции плавания краснотурьинской СШОР Полина Соколова, сообщает «Вечерний Краснотурьинск» в социальной сети ВКонтакте.

Соревнования собрали около сотни пловцов со всей страны. Девушку тренирует Оксана Шустерова.

Напомним, четыре пловца из Нижнего Тагила смогли успешно выступить на чемпионате УрФО, который завершился в Челябинске. Участие в чемпионате принимали представители клуба «Спутник» из Нижнего Тагила.

Пловцы из Нижнего Тагила успешно выступили на чемпионате УрФО в Челябинске
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