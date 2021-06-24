Unknown Film Festival отменен из-за новой волны коронавируса в Екатеринбурге

Над программой Unknown Film Festival организаторы долго работали. На какие даты его перенесут, пока неизвестно, но для тех, кто хотел побывать на мероприятии в предстоящие выходные, приготовлен эксклюзивный кинопоказ, пишет «КП-Екатеринбург».
По замыслу, должен состояться показ более 60 лент разных жанров от независимых режиссёров. Оценивать кинокартины конкурсантов будут победители прошлого Unknown Film Festival.
Напомним, в Екатеринбурге из-за третьей волны COVID-19 отменили мероприятие «Ночь музыки», который должен был состояться 25 июня. Сначала власти региона рассматривали возможность проведения мероприятия с ограничениями, но из-за ухудшающейся обстановки с новыми случаями заболевания фестиваль решили отменить.