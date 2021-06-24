Вакцинировать детей и подростков от COVID-19 разрешила ВОЗ

В 2020 году ВОЗ сообщала, что достаточных данных для вакцинации детей и подростков пока не имеется. В более новых рекомендациях указано, что дети и подростки болеют коронавирусной инфекцией в более лёгкой форме, чем взрослые, пишут «Новые известия».
ВОЗ также сообщает, что прививать их нужно не так срочно, как некоторые определённые категории людей, если они не входят в группу с более высоким риском тяжёлого COVID-19.
В 2020 году министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждал, что учёные пока только изучают влияние созданной вакцины на организм граждан, не достигших 18-летнего возраста. По этой причине вакцинировать их долго не решались.
Напомним, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков недавно сообщил о том, что в регионе планируется обязательная вакцинация свердловчан, работающих в сфере услуг.