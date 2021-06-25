Два человека пострадали: на Урале пьяный водитель без прав влетел в грузовик Volvo

В ГИБДД сообщили, что водитель Toyota оказался жителем Нижних Серег. Водительские права он ранее не получал. Кроме того, по результатами освидетельствования водителя на состояние опьянения, мужчина оказался нетрезвым. В отношении него были составлены административные материалы.