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Два человека пострадали: на Урале пьяный водитель без прав влетел в грузовик Volvo

25 июня 2021, 07:43
Фото: 1Mediainvest.ru
Въехал в ограждение и столкнулся с грузовой машиной Volvo 33-летний нетрезвый водитель Toyota Avensis. ДТП случилось на 320-м километре магистрали Пермь — Екатеринбург.

Пострадали двое мужчин — пассажиры легкового автомобиля, ехавшие на заднем сиденье. Как оказалось, они были не пристёгнуты ремнями безопасности. Их отправили в екатеринбургскую больницу № 23, пишет Е1.

В ГИБДД сообщили, что водитель Toyota оказался жителем Нижних Серег. Водительские права он ранее не получал. Кроме того, по результатами освидетельствования водителя на состояние опьянения, мужчина оказался нетрезвым. В отношении него были составлены административные материалы.

Напомним, утром 10 июня 2021 года произошло ДТП в городе Лесном. Пассажирский автобус «ПАЗ» снёс ворота завода и въехал в людей, которые стояли на остановке. В результате аварии погибло 6 человек.

11 июня в Лесном объявлено днем траура по погибшим в ДТП с автобусом
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#Шоссе#Свердловская область#ДТП#Происшествия
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