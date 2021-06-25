Екатеринбуржец с редким генетическим заболеванием пожаловался на призыв в армию

Напомним, в Нижнем Тагиле 21-летний парень подал в суд на военкомат из-за того, что его признали годным, несмотря на имеющееся у него плоскостопие третьей степени, предложив лечь в стационар при психиатрической больнице. Во время судебного заседания в иске ему отказали. Когда парень обратился с апелляцией в Областной суд, она тоже была отклонена.