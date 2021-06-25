Из-за повреждения кабельной линии в центре Екатеринбурга пропал свет

Спустя 15 минут энергетики начали устранять неполадки и подключать объекты по резервным линиям. Причиной инцидента стало повреждение кабельной линии, сообщает Е1 со ссылкой на МРСК. В результате ЧП был затронут квадрат улиц Челюскинцев — Малышева — Карла Либкнехта — Репина.