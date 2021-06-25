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Из-за повреждения кабельной линии в центре Екатеринбурга пропал свет

25 июня 2021, 14:12
Фото: 1mediainvest.ru
Без света остался центр Екатеринбурга днем 25 июня. Электричество пропало в «Пассаже», «Гринвиче», «Ельцин Центре». Также отключились многочисленные светофоры.

Спустя 15 минут энергетики начали устранять неполадки и подключать объекты по резервным линиям. Причиной инцидента стало повреждение кабельной линии, сообщает Е1 со ссылкой на МРСК. В результате ЧП был затронут квадрат улиц Челюскинцев — Малышева — Карла Либкнехта — Репина.

Теперь энергетики определяют точные причины происшествия. Не исключается вариант того, что кабельную линию кто-то повредил.

Напомним, 20 июня стало известно, что на энергообъектах в Свердловской области из-за сильного ветра были зафиксированы множественные аварии. В общей сложности света лишились 7,6 тысячи потребителей.

Сильный ветер оставил без света 7,6 тысячи свердловчан
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#Екатеринбург#Электричество#Свет#Новости УрФО#Происшествия#ДТП
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