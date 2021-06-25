Мэр Зеленоградска Кошевой 17 лет не может решить проблему ветхого жилья в городе

Кроме этого, региональные власти дошли до того, что снесли кирпичные сараи, которые изначально прилагались к зданиям на улице Володарского и которые являются элементом недоразвитой городской инфраструктуры, а точнее – выступают в качестве склада для угля и дров, нужных людям для печного отопления тех самых аварийных зданий. В мае прошедшего года вместо ордеров на получение нового жилья жителям трущоб предложили распоряжение главы Зеленоградского городского округа Сергея Кошевого "О сносе самовольно возведенных построек, незаконно располагающихся на территории муниципального образования”. Эта земля потребовалась для сдачи его в аренду с выкупом в будущем новыми собственниками. Договор аренды этого участка наделяет арендатора правом использовать площадь арендуемого участка целиком для возведения гостиницы в его границах.